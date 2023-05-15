المجلس القومى للمرأة بالشرقية: نستهدف رفع وعى 24 ألفا و535 مواطنا بحملة بلدى أمانة

الشرقية- فتحية الديب

يواصل المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، اليوم الإثنين، فعاليات ثانى أيام المرحلة الأولى لحملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قرى مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية بمركز الحسينة، وذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع.



وأكدت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع الشرقية، أن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، تستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنينمنوهة أنه تم استهداف 24535 من السيدات والرجال والأطفال، أمس، بقرى " الحجازية- المناصرة- منشأة بشارة الطحاوى- جزيرة سعود- الملكيين البحرية- قصاصين الشرق".



وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.



ومن الجدير بالذكر أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.