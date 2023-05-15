الكهرباء: تطبيق التحصيل المميكن على نظام الممارسة قريباً

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية ومتابعة مسبوق الدفع تطبيق نظام التحصيل المميكن على غرامات نظام الممارسة لضمان سداده بانتظام وبشكل شهرى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك اجتماعات بين بعض شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع لوضع خطة عمل لمتابعة تحصيل غرامات الممارسة شهريا والحفاظ على أموال الدولة.

وتابع المصدر، أن ميكنة تحصيل غرامات نظام الممارسة من خلال اﻻعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة ستمكن شركات توزيع الكهرباء من تقليل الخسائر المالية التى تتعرض لها بسبب سرقات التيار الكهربائى وخفض نسبة الفقد بالشبكة.