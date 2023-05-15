العراق يعلن تحييد خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" فى كركوك

وكالات

أعلن الجيش العراقي، تحييد خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" بقصفها جوا من طائرات "إف - 16"، في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، شمال العراق.

وأوضح الجيش، أن العملية الأمنية أسفرت عن "مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المضافات التابعة لهم".

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيانها: "بناء على توجيهات قيادة العمليات المشتركة الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني في قواطع المسؤولية، واستمرارا لنهج التعرض وملاحقة عناصر تنظيم "داعش"، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبفضل المتابعة الفنية لمديرية الاستخبارات العسكرية، نفذ صقور الجو الأبطال ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك - وادي الشاي، باستخدام مقاتلات "إف – 16"، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المضافات التابعة لهم".