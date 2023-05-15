اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 09:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يعلن تحييد خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" فى كركوك

الإثنين، 15 مايو 2023 08:10 م
العراق يعلن تحييد خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" فى كركوك القوات العراقية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش العراقي، تحييد خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" بقصفها جوا من طائرات "إف - 16"، في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، شمال العراق.

وأوضح الجيش، أن العملية الأمنية أسفرت عن "مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المضافات التابعة لهم".

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيانها: "بناء على توجيهات قيادة العمليات المشتركة الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني في قواطع المسؤولية، واستمرارا  لنهج  التعرض وملاحقة عناصر تنظيم "داعش"، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبفضل المتابعة الفنية لمديرية الاستخبارات العسكرية، نفذ صقور الجو الأبطال ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك - وادي الشاي، باستخدام مقاتلات "إف – 16"، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المضافات  التابعة لهم".

 

العراق

داعش

داعش فى العراق

الإرهاب فى العراق

كركوك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة