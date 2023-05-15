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الصحة: الانتهاء من التطوير الشامل لـ16 عيادة متنقلة خاصة بتنظيم الأسرة

الإثنين، 15 مايو 2023 06:00 ص
الصحة: الانتهاء من التطوير الشامل لـ16 عيادة متنقلة خاصة بتنظيم الأسرة الدكتور حسام عبدالغفار
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 16 عيادة متنقلة الخاصة بتنظيم الأسرة بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسوان وأسيوط والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية ودمياط وشمال سيناء، وتوزيع 500 جهاز ميزان على الوحدات ومنافذ تقديم الخدمة بالمحافظات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الدعم الفني لـ 25 عيادة جديدة تم افتتاحها بالجمعيات الأهلية والمستشفيات الخاصة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ومن ضمنهم جمعية تنمية المجتمع بالعجيبات بإدارة أسوان، وعيادة جمعية روضة الحبيب بإدارة بندر الأقصر، وعيادة مستشفى الراعي الصالح بإدارة سمالوط، بالإضافة إلى 22عيادة بالمستشفيات الخاصة بمحافظة أسيوط، لافتاً الى إمداد جمعيات 2 كفاية وكذلك المستشفيات الجامعية بالوسائل مجاناً وطبقاً لاحتياجاتهم.

وتابع : يتم دعم السيدات المنتفعات سيدة من خلال الحملات التنشيطية وقوافل الصحة الانجابية، والزيارات بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية، لاستهداف المناطق ذات المؤشرات المنخفضة فى استخدام الوسائل والمناطق الأولى بالرعاية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 وأضاف أنه يتم تدريب السيدات على بعض الحرف الصغيرة والاشغال اليدوية من خلال نوادي المرأة، مضيفاً أنه يام إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة أثناء القوافل والحملات لفتح أسواق جديدة للتسويق الاقتصادي ولمنتجات المنتفعات.

كما أوضح الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، توافر وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة والحديثة، مشيرًا إلى تسجيل زيارات كثيرة للوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية للحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة.

 

الصحه

العيادات المتنقله

تنظيم الاسره

وزارة الصحة

اليوم السابع بلس



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