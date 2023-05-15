اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يطالب بتعليق عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة

الإثنين، 15 مايو 2023 06:07 م
الرئيس الفلسطينى يطالب بتعليق عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وكالات

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طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الاثنين، بتعليق عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة، محملا بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية مباشرة على زرع الكيان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطينى، خلال كلمته فى احتفالية الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة، أن بريطانيا أعطتهم فلسطين.. فلماذا لم تعطيهم أرضا بريطانية؟"

وكانت قد انطلقت فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، بحضور ومشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الاحتفالات التى أقرتها المنظمة الدولية، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.

وتسلط هذه الذكرى، وفق الأمم المتحدة، "الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين فى العالم، وتعد تذكرة على أن أكثر من 5,9 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا، لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

وتمت دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها لحضور الفعاليات، إضافةً إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وكذلك الجمهور.


فلسطين

محمود عباس

الأمم المتحدة

إسرائيل



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