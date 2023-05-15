الرئيس السيسي يتابع استثمارات شركة "سكاتك" النرويجية فى مصر.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كما شارك في الاجتماع "ميكيل تورود" عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى "هيلدا كليميتسدال" السفيرة النرويجية بالقاهرة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في اللقاء.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية



الرئيس السيسى

اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة "سكاتك" فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر

رئيس الشركة النرويجية أكد الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة فى مصر خلال الأعوام المقبلة

الرئيس السيسي أشاد بالتعاون الجارى مع الجانب النرويجى فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر