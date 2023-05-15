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الحوار الوطني: الحكومة تسعى للوصول إلى 65% من الاستثمارات للقطاع الخاص

الإثنين، 15 مايو 2023 10:59 م
الحوار الوطني: الحكومة تسعى للوصول إلى 65% من الاستثمارات للقطاع الخاص النائب محمود سامي
كتب إبراهيم حسان

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قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن الفترة السابقة كانت الأولويات فيها مختلفة عن الوقت الحالي، وكان هناك تخوفات من القطاع الخاص حول الاستثمار نتيجة عدم الاستقرار السياسي.
 
وأضاف سامي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن الحكومة تسعى تدريجيا للوصول إلى 65% بالاستثمارات للقطاع الخاص في الفترة المقبلة.
 
وتابع النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني: "هناك دور للدولة المصرية يجب أن تلعبه من وقت إلى آخر في الاستثمارات، من حيث دعم الاستثمار الخاص إذا واجه نوعا من التباطؤ، ويجب أن تمنع الاحتكار وتحقق الحياد التنافسي في الاستثمارات الخاصة".
 
وأكمل: "الاستثمار الخاص يجب أن يعطي مساحات جيدة لأنه الضامن لمعدلات النمو، ويجب أن نبذل أكبر الجهود للحفاظ على الاستثمارات العامة من خلال صندوق مصر السيادي".
 
 

محمود سامي

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