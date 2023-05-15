اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحوار الوطنى: نطرح حلولا عديدة لحل الأزمات الأسرية والعنف ضد المرأة

الإثنين، 15 مايو 2023 11:00 م
الحوار الوطنى: نطرح حلولا عديدة لحل الأزمات الأسرية والعنف ضد المرأة جانب من جلسات الحوار الوطنى
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قالت ياسمين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي بالحوار الوطني، إن الأسرة دائما تتأثر بالمجتمع، ويتأثر المجتمع بما يحدث بالأسر التي تكون هذا المجتمع.
 
أضافت ياسمين البغدادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن الحوار الوطني يقدم معالجة لبعض القضايا التي يثار حولها الجدل، لأن ما يحدث داخل الأسرة ينعكس على الأطفال بشكل مباشر، مبينة: "لدينا 3 مرتكزات، تتعلق بالطلاق، ونحن نناقش كثيرا من الأمور بشأن الطلاق لحل الأزمات التي يعاني منها المجتمع وما يترتب عليها من مشكلات متعددة".
 
وأشارت إلى طرح العديد من الحلول لحل الأزمات الأسرية والعنف ضد المرأة في مناقشات وجلسات الحوار الوطني، مؤكدا: "هناك أشكال من العنف لا تجرم وليس لها عقوبات وتدخل في إطار الثقافة السائدة، كما سيتم مناقشة مخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني والتحرش الإلكتروني والتنمر، على مائدة الحوار الوطني.
 
 

ياسمين البغدادي

الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني

اخبار التليفزيون

الاستثمار



الموضوعات المتعلقة

حقوق الإنسان بالحوار الوطنى: أغلبية المشاركين أقروا إنشاء مفوضية مكافحة التمييز

الإثنين، 15 مايو 2023 08:06 م

عماد الدين حسين لـ إكسترا نيوز: نقاشات الحوار الوطنى متحضرة وراقية ومبشرة

الإثنين، 15 مايو 2023 07:54 م

جمال الكشكى: جلسة أمس بالحوار الوطنى رسالة قوية تدعو للتفاؤل والأمل

الإثنين، 15 مايو 2023 07:50 م

المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى: الجلسات عكست الصورة الحقيقية للحوار

الإثنين، 15 مايو 2023 06:00 م

نواب: انطلاق جلسات الحوار الوطنى ترسخ الانفتاح على الجميع لترتيب الأولويات

الإثنين، 15 مايو 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة