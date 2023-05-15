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الحكومة توافق على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعا والإجمالي يصل 2815 كنيسة

الإثنين، 15 مايو 2023 01:34 م
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعا والإجمالي يصل 2815 كنيسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور. عماد لطفي، نائب مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.  
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2815 كنيسة ومبنى تابعاً.
 
 

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