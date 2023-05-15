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الحكم على أمريكى عمره 78 عاما بالسجن مدى الحياة فى الصين بتهمة التجسس

الإثنين، 15 مايو 2023 10:58 ص
الحكم على أمريكى عمره 78 عاما بالسجن مدى الحياة فى الصين بتهمة التجسس علم الصين
كتبت ريم عبد الحميد

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قضت محكمة فى الصين بالسجن مدى الحياة على مواطن أمريكى يبلغ من العمر 78 عاما لإدانته بتهم تجسس فى قضية، فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه يعكس تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن على مدار السنوات الأخيرة.

 

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتهامات ضد جون شينج وان ليونج، الذى يحمل إقامة دائمة فى هونج كونج. وتم القبض على ليونج فى 15 إبريل 2021، من قبل المكتب المحلى لوكالة مكافحة التجسس الصينية فى مدينة سوزهو الواقعة فى جنوب شرق البلاد، وفقا لبيان نشرته المحكمة المتوسطة فى المدينة على موقع التواصل الاجتماعى.

 

 وجاء احتجاز ليونج مع إغلاق الصين حدودها وفرض قيود محلية على التنقل وقيود اجتماعية لمكافحة تفشى وباء كورونا.

 

 وقالت أسوشيتدبرس إن مثل هذه التحقيقات والمحاكمات تتم خلف الأبواب المغلقة دون الكشف عن معلومات أكثر من اتهامات غامضة بالتسلل وجمع الأسرار وتهديد أمن الدولة.

 

 ووصلت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مرحلة لها منذ عقود فى ظل نزاع حول التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان وتايوان. وتم تعليق زيارات كبار المسئولين، بينما أجلت الشركات الأمريكية استثمارات كبرى فى ظل رسائل متضاربة من بكين.

 

 ويأتى الحكم مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس بايدن على هيروشيما فى اليابان لحضور قمة السبع، يعقبها زيارة إلى باباو غينيا الجديدة، وهى الدولة الواقعة فى المحيط الهادى والتي سعت الصين على زيادة نفوذها فيها دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا. 


الصين

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العلاقات الامريكية الصينية

اخبار أمريكا

سجن امريكى



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