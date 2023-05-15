اليوم السابع
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البحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط منذ 10 أيام

الإثنين، 15 مايو 2023 11:52 ص
البحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط منذ 10 أيام نهر النيل-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بالعياط، كما استعان أفراد أسرته بعدد من قوارب الصيادين للبحث عن الجثة، بعد مرور ما يقرب من 10 أيام على غرقه.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته والاستماع لأقوال أفراد أسرته. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وجاري تكثيف الجهود للعثور عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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