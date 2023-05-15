اليوم السابع
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البابا تواضروس يتفقد مجمع "البابا كيرلس" في إيبارشية ميلانو

الإثنين، 15 مايو 2023 05:53 م
البابا تواضروس يتفقد مجمع "البابا كيرلس" في إيبارشية ميلانو البابا تواضروس يتفقد مجمع "البابا كيرلس" بإيبارشية ميلانو
كتب: محمد الأحمدى

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تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم مجمع القديس البابا كيرلس السادس بمنطقة سانت اليزيو التابعة لإيبارشية ميلانو، وذلك بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وبعض من أسر المنطقة، واستمع قداسته لشرح مفصل عن خدمة المجمع الذي يخدم المسنين والمرضى وبه شقق سكنية مجاورة وكنيسة تخدم حاليًّا عشر أسر قبطية، واطَّلع قداسته على خريطة توضيحية للمكان والأعمال المنتظرة إقامتها. 
 
يذكر أن الكنيسة حصلت على أرض هذا المجمع عام 2013، وبُنِيَ سورٌ لها خلال عامي 2014 و2015، في حبرية مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق وبعد نياحته استكمل نيافة الأنبا أنطونيو، أسقف الإيبارشية، أعمال البنية التحتية والكهرباء وتم تقسيم المجمع إلى د/أ ود/ب ومن المنتظر أن تتم توسعته لاستيعاب حاجة الشعب للخدمات مُستَقبلًا.
 
كما تفقد قداسته أيضًا غرف المجمع وفي كلمة محبة قال قداسته للشعب إننا في كل القداس نصلي ونقول "من جيل إلى جيل"، فهذه هي حلاوة كنيستنا التي تعلمنا ألا ندخل في خطية "الأنا"، نحن في سلسلة لا تنقطع، فمثلث الرحمات الأنبا كيرلس اشترى أرضًا لأنه رأى احتياج الكنيسة لها وجاء ليكمل مسيرته وخدمته نيافة الأنبا أنطونيو.. فتعيشوا دائما وتعمروا في خدمة الكنيسة. 
 
وفي نهاية الزيارة بارك قداسة البابا كل الحاضرين والتقط الصور مع العائلات، والعاملين والمتابعين للمشروع، وأفراد الشرطة.
 
البابا تواضروس بالمجمع
البابا تواضروس بالمجمع

البابا تواضروس والبابا كيرلس
البابا تواضروس والبابا كيرلس

البابا يزور مجمع البابا كيرلس
البابا يزور مجمع البابا كيرلس

جانب من زيارة البابا تواضروس للمجمع
جانب من زيارة البابا تواضروس للمجمع

زيارة البابا تواضروس
زيارة البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه ميلانو

البابا كيرلس السادس



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