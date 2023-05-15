اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 10:34 م
أكرم القصاص
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الإمارات و"التعاون الخليجي" يبحثان سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

الإثنين، 15 مايو 2023 10:00 م
الإمارات و"التعاون الخليجي" يبحثان سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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بحث نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين في أبوظبي، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الدول الخليجية في مختلف المجالات.


وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه جرى أيضا - خلال اللقاء - استعراض عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.


وأعرب الشيخ منصور، عن تطلع الإمارات إلى تعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس، وتطويرها لما فيه مصلحة شعوب البلدان الشقيقة وتنميتها وازدهارها، مؤكدا حرص بلاده على تقوية أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة.


الإمارات

مجلس التعاون الخليجي

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

أبوظبي



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