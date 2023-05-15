اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 09:04 م
أكرم القصاص
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الأمن الروسي يعتقل موظفًا سابقًا بالسفارة الأمريكية بتهمة التجسس

الإثنين، 15 مايو 2023 08:58 م
الأمن الروسي يعتقل موظفًا سابقًا بالسفارة الأمريكية بتهمة التجسس الشرطة الروسية
أ ش أ

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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الموظف السابق بالسفارة الأمريكية لدى روسيا، روبرت شونوف في فلاديفوستوك، بعد اتهامه بالتعاون السري مع دولة أجنبية.


وأكد محققو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين - أن "روبرت شونوف، متهم بالتعاون على أساس سري مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية".


وأضاف: "في سياق إجراءات البحث العملياتية، قامت وكالات إنفاذ القانون، بدعم من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باحتجاز روبرت شونوف في فلاديفوستوك، وبعد الاستجواب، اتهم بارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي "تعاون على أساس سري مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية".


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