الأرصاد: شبورة على الطرق حتى نهاية الأسبوع ونصائح للقيادة بهدوء

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 15 مايو حتى السبت المقبل 20 مايو 2023 ، حيث تتوقع ارتفاع الحرارة من اليوم وحتى الأربعاء المقبل على كل الأنحاء، لتشهد البلاد طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلا أن الشبورة تبقى الظاهرة الجوية المؤثرة حتى نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الشبورة تظهر فى الصباح الباكر وسرعان ما تتلاشى مع تقدم ساعات النهار، مناشدة المواطنين بتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.