اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 08:56 م
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الأجهزة الأمنية بالدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة أعلى سطح عقار

الإثنين، 15 مايو 2023 07:56 م
الأجهزة الأمنية بالدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة أعلى سطح عقار جثة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص في العقد الخامس من عمره ، مقتولًا وملقى أعلى سطح عقار بمنطقة عزبة عقل، بمدينة المنصورة، في ظروف غامضة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بالعثور على جثة شخص أعلى سطح عقار بمنطقة عزبة عقل، وبه طعنات متفرقة.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى محمد ا.م. 45 سنة، مقيم بمنطقة عزبة عقل، وعُثر عليه مطعونًا وملقى أعلي عقار آخر بخلاف محل سكنه.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتكثف قوات الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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