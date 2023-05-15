اعرف كيفية استدعاء الشركات للأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أتاح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، للشركات والمؤسسات استخراج بطاقات الرقم القومى للعاملين بها، عن طريق الاتصال برقم 15340.

وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الأرقام والخطوط الساخنة، للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية، والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة، حيث يتم التواصل على رقم (16582).

ويمكن استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم 15340، ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم على رقم 15341، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل، كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى (15340 – 15341).