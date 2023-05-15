اختتام فعاليات القوافل الصحية بقرى "حياة كريمة" فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تختتم اليوم الثلاثاء، فاعليات القوافل الطبية والتوعوية التى تنظمها مديرية الصحة بالبحيرة، فى القرى النائية والمحرومة التى تضمها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز أبو حمص.

وتشتمل القوافل الطبية التى استمرت على مدار 3 أيام، تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات فى المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، وكذلك تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة.

كما تضمنت فاعليات القوافل الصحية عقد الندوات التثقيفية لرفع مستوى الوعى لدى المرأة الريفية وكذلك مساعدتها على تعليم وتسويق المنتجات اليدوية من خلال نوادى المرأة للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة.

أشرف على القوافل الطبية الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة و الدكتورة أميره عبد العال مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالاضافة إلى مسئولى الإدارةالصحية بمركز أبو حمص وبمشاركة ممثلى مجلس المدينة ومديرية الأوقاف بالبحيرة.