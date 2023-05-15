اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 07:34 م
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"ابدأ": إطلاق شركة "توراش - راجا" لتصنيع صمام أمان الغاز وتوفير 20 مليون دولار

الإثنين، 15 مايو 2023 06:07 م
"ابدأ": إطلاق شركة "توراش - راجا" لتصنيع صمام أمان الغاز وتوفير 20 مليون دولار جانب من اللقاء
كتبت : أماني سمير

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تم إطلاق شركة توراش راجا ابدأ لتصنيع صمام أمان الغاز التركي، وتعد الشراكة الجديدة بين كل من شركة "راجاميك للصناعات المغذية" والوكيل الوحيد لشركة " توراش" التركية. 
 
وقد نجحت "ابدأ " فى تحويل الشركة من مستورد صمام أمان الغاز من تركيا إلى مصنع في مصر. 
 
وتم تأسيس الشركة المساهمة بالتعاون مع شركة "ابدأ" وشركة "توراش التركية" وشركة " يونيون إير".
 
وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية حوالى 600 ألف محبس شهريا، كما سيوفر هذا المشروع من الفاتورة الاستيرادية حوالى 19 مليون 800 ألف دولار. 
صورة جماعية
صورة جماعية

 


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