"ابدأ": إطلاق شركة "توراش - راجا" لتصنيع صمام أمان الغاز وتوفير 20 مليون دولار

تم إطلاق شركة توراش راجا ابدأ لتصنيع صمام أمان الغاز التركي، وتعد الشراكة الجديدة بين كل من شركة "راجاميك للصناعات المغذية" والوكيل الوحيد لشركة " توراش" التركية.
وقد نجحت "ابدأ " فى تحويل الشركة من مستورد صمام أمان الغاز من تركيا إلى مصنع في مصر.
وتم تأسيس الشركة المساهمة بالتعاون مع شركة "ابدأ" وشركة "توراش التركية" وشركة " يونيون إير".
وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية حوالى 600 ألف محبس شهريا، كما سيوفر هذا المشروع من الفاتورة الاستيرادية حوالى 19 مليون 800 ألف دولار.
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