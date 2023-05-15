إصابة 9 أشخاص فى 4 حوادث متفرقة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 9 مواطنين في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمدينة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث بمنطقة منشأة لطف الله، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين عنوان البلاغ إنقلاب سيارة ملاكي ، بطريق أسيوط الغربى اتجاة الصوامع اتجاه أسيوط، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وتلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا ثالث، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وموتسكيل، وإنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأصيب شخصان في حادث إنقلاب تروسيكل بمنطقة الفيوم الجديدة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.