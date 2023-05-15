إصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقة فى زهراء المعادى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بمنطقة زهراء المعادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقت غرقة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بمنطقة زهراء المعادى، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتبين انفجار بأسطوانة بوتاجاز، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم لمستشفي لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.