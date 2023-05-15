إصابة 3 أشخاص وطفل إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بجروح متعددة وحروق إثر تعرضهم لحادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمنزل،و إنهيار حائط عليهم، نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول" خالد ع ي" 56 عاما و" حمزة أ ع" 5 سنوات و" سمر ف م " 22 عاما و" عبير م " 42 عاما مقيمين قرية الملكيين البحرية، مصابين بجروح وحروق متعددة، وتم تقديم الاسعافات لهم، وتحويل المصابة الثالثة، إلى مركز ههيا للحروق.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمنزل،و إنهيار حائط عليهم، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





