اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 04:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة أطفيح

الإثنين، 15 مايو 2023 03:13 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة أطفيح حادث تصادم، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى الطريق في أطفيح،  وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في الطالبية بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 
 
 

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اطفيح

حادث مرورى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة