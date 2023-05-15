إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بطريق الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل على طريق الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية إلي مكان الحادث وتيسير حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي بهجورة بنجع حمادي لتلقي العلاج اللازم.