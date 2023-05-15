إصابة شخصين فى حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم تروسيكل مع دراجة نارية على الطريق الدائرى بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع دراجة نارية على الطريق الدائرى بالإسماعيلية دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من مصطفى السيد أحمد 45 عام مقيم شارع البحري و الثلاثيني دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيسرو سحجات وكدمات بالوجه و الزراعين و عبدالعال حسن عبد العال 64 عاما مقيم الحكر دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب اشتباه كسرباالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهما طبيا، مجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.