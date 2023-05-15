إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على طريق الدواويس بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقلهم إلي المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتى إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.