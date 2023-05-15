اليوم السابع
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إصابة شاب في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بكرداسة

الإثنين، 15 مايو 2023 12:07 م
إصابة شاب في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بكرداسة حادث تصادم
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بكرداسة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة قائد الدراجة، وحدوث تلفيات بالسيارة. 
 
تم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، والاستماع لأقوال قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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حادث تصادم بكرداسة

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