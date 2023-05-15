اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة سور قرية الفواخير لتوسعة شارع الفسطاط و"نظافة القاهرة" تنقل النخيل.. صور

الإثنين، 15 مايو 2023 02:07 م
إزالة سور قرية الفواخير لتوسعة شارع الفسطاط و"نظافة القاهرة" تنقل النخيل.. صور جانب من الازالات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال توسعة لشارع الفسطاط بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، ضمن خطة تطوير المحاور وتوسعتها، حيث يتم هدم سور قرية الفواخير لتوسعة الطريق وإنشاء سور بديل للسور الحالى بنفس الشكل.

 

كما يتم نقل الأشجار والنخل الملوكى بحديقة شارع الفسطاط أمام قرية الفواخير، من خلال معدات الهيئة، وإدارة الإنقاذ المركزي التابعة لهيئة النظافة. 

 

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اعمال الإزالة والتوسعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون الفنيه والمهندسة رحاب اباظة رئيس المركزية بالدفع بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة تحت إشراف مهندس سيد عبد المقصود مدير عام الإنقاذ المركزي للبدء في مراحل تطوير ورفع كفاءة سور قرية الفواخير بكامل تجهيزاته والتعاون مع الورش الإنتاجية والمهندس اسعد محمد المنفذة لتطوير ورفع كفاءة السور باقسامها المختلفه من الإنشاءات واللحام والنجارة والتصميمات والنقاشة. 

 

وتم الدفع ب 4 لودر كبير وعدد 25 قلاب كبير وعدد 2 حفار بالاضافه الى بلدوزر كبير وتم البدء في إزالة و رفع السور القديم وتجهيز الأرض لإنشاء السور الجديد بكامل تجهيزاته مواكبه مع التطوير المتميز للمحور وتحسين المظهر العام للمنطقة مع اضفاء طابع حضارى ومظهر جمالى راقى للمنطقة بالكامل والعاصمة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد والتطوير الشامل لكافه ارجاء العاصمة.

 

IMG_20230515_132517_1
 
IMG_20230515_133211
 
 

النظافة

نظافة القاهرة

الفسطاط

محاور القاهرة

قرية الفواخير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة