إجراءات احترازية مكثفة بصلاح الدين العراقية بعد تسجيل 5 إصابات بالحمى النزفية

كتب محمد جمال

أكدت محافظة صلاح الدين العراقية، اتخاذ تدابير احترازية مكثفة بعد تسجيل 5 إصابات مؤكدة بمرض الحمى النزفية فى مناطق جنوب المحافظة، فيما نفت تسجيل وفيات وأوضحت إجراءاتها.

وأوضح المتحدث باسم ديوان محافظة صلاح الدين رياض الجابر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة صلاح الدين شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل 5 إصابات مؤكدة بمرض الحمى النزفية الوبائى الأنتقالى فى مناطق جنوب المحافظة"، مبيناً أنه "تم إثر ذلك تفعيل إجراءات غرفة عمليات مرض الحمى النزفية وتوجه فريق من المستشفى البيطرى والأجهزة الأمنية لمتابعة هذه الحالة وتشخيصها".



وأضاف أن "الفريق قام بعدد من الإجراءات، ومنها منع خروج ودخول المواشى إلى المنطقة التى سجلت إصابات، وغلق عدد من المحال غير المجازة، فضلاً عن تكثيف عمليات التوعية المستمرة للمواطنين".



وتابع أن "هذه الإجراءات معتادة سنوياً وجرى تكثيفها مؤخراً، وهنالك عمليات تعفير للمناطق التى تم تسجيل اصابات فيها ، فضلاُ عن عمليات تغطيس وتنظيف للمواشى بشكل مجانى".



ولفت الجابر إلى أن "هنالك أماكن محددة فى كل مناطق المحافظة يتم فيها تنظيف المواشى لمنع انتقال وباء الحمى النزفية والأوبئة الأخرى"، مؤكداً أنه "لم يتم تسجيل حالة وفاة بين الإصابات، وان المصابين فى طور التعافى، فيما لا تزال التوعية مستمرة من قبل الإعلام الحكومى والإعلام المساند للتحذير من خطورة هذا المرض".



وأشار إلى أن "التوعية تتضمن نصائح المواطنين ومحلات الجزر والقصابة باتخاذ أقصى درجات الانتباه والحيطة لمنع انتقال هذا المرض الخطير".