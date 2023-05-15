أوكرانيا تعلن تدمير 4 طائرات بدون طيار هجومية روسية

وقال مكتب المدعي العام - في بيان له - إنه حتى اليوم الموافق 15 مايو، تأثر أكثر من 1454 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 481 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 973 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ459 حالة، وتليها خاركييف بـ277 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 97 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.