اليوم السابع
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أوكرانيا تعلن تدمير 4 طائرات بدون طيار هجومية روسية

الإثنين، 15 مايو 2023 12:14 م
أوكرانيا تعلن تدمير 4 طائرات بدون طيار هجومية روسية الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلنت قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين، أن الطيران الأوكرانى قام بتدمير أربع طائرات بدون طيار هجومية روسية من طراز شاهد -136 / 131 وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز أورلان-10.

وذكرت القيادة - فى منشور عبر فيسبوك نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "في حوالي منتصف الليلة الماضية، تم تدمير أربع طائرات بدون طيار هجومية من طراز شاهد -136 / 131 روسية وطائرة استطلاع بدون طيار من طراز أورلان-10 من المستوى العملياتي والتكتيكي في الاتجاه الشمالي الشرقي في منطقة مسؤولية القيادة الجوية الشرقية".

وفى سياق متصل، أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني اليوم الاثنين، مقتل 481 طفلا وإصابة 973 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فى 24 فبراير 2022.

وقال مكتب المدعي العام - في بيان له - إنه حتى اليوم الموافق 15 مايو، تأثر أكثر من 1454 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 481 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 973 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ459 حالة، وتليها خاركييف بـ277 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 97 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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