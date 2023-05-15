ألسن عين شمس تناشد الطلاب المتعثرين التوجه لصندوق التكافل للإعفاء من الرسوم

كتب محمود راغب

ناشدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية التوجه إلى إدارة التكافل الإجتماعي بالكلية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الجامعة لأبنائها الطلاب متى توفرت الشروط لذلك.

وأشارت الكلية إلى أنه لضمان صحة إجراءات قيدك بالكلية وفرصتك في التقدم للإمتحانات ( الفصل الدراسي الأول - الفصل الدراسي الثاني ) وكذلك الامتحانات العملية ( بالنسبة للكليات العملية ) يرجي التأكد مما يلي :-

1 - استيفاء كافة أصول المستندات المطلوبة للقيد بالنسبة لطلاب الفرق

الأولى والإعدادية.

2 - سداد الرسوم الدراسية المقررة، علماً بأن الجامعة توفر الدعم المادي للطلاب الغير قادرين من خلال إدارة التكافل الاجتماعي بعد دراسة حالة كل منهم.

3- في حالة عدم سداد الرسوم للمرة الأولى سيسمح ! للطالب بدخول الإمتحان مع حجب النتيجة وعدم إعلانها.

4 - في حالة استمرار الامتناع عن دفع الرسوم الدراسية، يتم إيقاف قيد هؤلاء الطلاب مما يترتب عليه عدم قيدهم في العام الجامعي التالي بالنسبة للطلاب المقيدين بلوائح الفصلين الدراسين، وبالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة لن يسمح لهم بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي بناءً على وقف القيد.

5- تحتسب فترات إيقاف القيد نتيجة عدم سداد الرسوم الدراسية من ضمن المدد المسموح بها لإيقاف قيد الطالب طوال مدة الدراسة، وفي لوائح الكليات التي تحدد حد أقصى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس تُحسب أيضا من ضمن هذه المدة.

ووفقا لخطة العام الدراسى، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.