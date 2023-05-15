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أطول سلسلة خسائر أسبوعية.. أهم مستجدات أسواق النفط.. اعرفها

الإثنين، 15 مايو 2023 01:00 ص
أطول سلسلة خسائر أسبوعية.. أهم مستجدات أسواق النفط.. اعرفها نفط ارشيف
كتبت - مروة الغول

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نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي، بنسبة بلغت نحو 1.5%، مسجلة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ شهر نوفمبر 2021.
 

العوامل الرئيسية المسببة لانخفاض أسعار النفط

 1-تجدد مخاوف الركود الاقتصادي، وسط استمرار مستوى التضخم الأمريكي المرتفع مما يزيد من احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والشكوك بشأن سقف الديون الأمريكية والاضطرابات المصرفية التي قد تؤدي إلى حدوث أزمة ائتمانية.
 
2-تقلص واردات الصين بشكل حاد مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الصادرات، مما عزز من علامات
 
3-ضعف الطلب المحلي على الرغم من رفع القيود المرتبطة بسياسة Zero-Covid.
 
4-ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بأكبر وتيرة منذ فبراير الماضي بلغت نحو 3 مليون برميل، تزامناً مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي سجلت أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 1983 وهو 362 مليون برميل، والتراجع الملحوظ في الصادرات. ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي تزامناً مع حالة عدم اليقين بشأن سقف الديون الحكومية والسياسة النقدية الأمريكية، ليصبح النفط الخام أعلى تكلفة بالعملات الأخرى.
 
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العوامل الأخرى التي حدث من الانخفاض في أسعار النفط
 
1-انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022 بلغ نحو 219.7 مليون برميل، في ظل ارتفاع الطلب المحلي مع اقتراب موسم القيادة الصيفي.
 
2-إشارة وزارة الطاقة الأمريكية إلى أنها قد تضع خطط لإعادة شراء النفط الخام لملء مخزوناتها الاستراتيجية في أواخر العام الحالي 2023.
 
3-إعلان مقاطعة ألبرتا الكندية حالة الطوارئة، استجابة لحرائق الغابات التي دفعت منتجي الطاقة إلى إغلاق ما لا يقل عن 319 ألف برميل مكافئة نفط (3.7% من إنتاج (كندا)
 
4-توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن يمثل ارتفاع الطلب الموسمي على النفط وانخفاض إنتاج دول أوبك ضغوط صعودية على أسعار النفط في المدى القريب.
 
 
 

النفط

النفط الخام

اسواق النفط



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