أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 15-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 15-5-2023.



إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.



البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.121 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 551.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.85%، والعرب على 6.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 199.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 268.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7157 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 60.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.20%.

- بنك كريدى اجريكول مصر بسعر إغلاق 12.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.30%.

- كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى بسعر إغلاق 18.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%.

- حق اكتتاب الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو-1 بسعر إغلاق 15.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.559 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.90%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 30.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.21%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 71.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.74%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 22.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.774 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.