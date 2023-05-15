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أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. تعرف على خطوات الحصول عليها

الإثنين، 15 مايو 2023 08:04 م
أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. تعرف على خطوات الحصول عليها امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، فى المدارس وإلكترونيا عبر موقع الوزارة خلال الأسبوع المقبل، حيث يستطيع الطالب التوجه إلى المدرسة المقيدة بها ويطلب رقم الجلوس واسم المدرسة التى سيؤدى فيها الامتحانات من شئون الطلبة بالمدرسة، كما يحصل الطالب على رقم الجلوس دون أى مقابل مادى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، مهمة لدخول الطالب الاختبارات، وبدونها لن يستطيع الطالب أداء الامتحان.

واطمأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، مشددا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشيرًا إلى أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص .

وجدد الوزير التأكيد على أنه سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، كما اطمأن الدكتور رضا حجازي على نسب توافر أعداد كتيبات المفاهيم في كل مديرية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

وشدد الوزير أيضا على الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين، كما وجه الدكتور رضا حجازي بضرورة مراجعة أعمال الصيانة في كافة لجان الثانوية العامة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.


أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

خطوات الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

ارقام جلوس الثانويه العامه 2023

ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

ارقام جلوس الثانوية العامة

ارقام جلوس الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة 2023

اليوم السابع بلس



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