اليوم السابع
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239 مدرسة معتمدة بالغربية بعد اعتماد 21 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الأحد، 14 مايو 2023 09:51 م
239 مدرسة معتمدة بالغربية بعد اعتماد 21 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المهندس ناصر حسن وكيل تعليم الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قررت اعتماد 21 مدرسة بالغربية من مختلف المراحل التعليمية خلال العام الحالي، حيث إنه في إطار الخطة العامة لإدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالغربية خلال العام الدراسي 2022 / 2023.
 
وأضاف أنه صدر القرار مؤخراً باعتماد 21 مدرسة، وبهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة 239 مدرسة على مستوى الغربية، أما المدارس التي تم اعتمادها خلال هذا العام هي كالتالي: 
1. محلة روح الابتدائية - شرق طنطا، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
2. مدرسة السلام الخاصة - شرق طنطا، خاص لغات، الثانوي العام
3. مدرسة السلام الخاصة - شرق طنطا، خاص لغات، المرحلة الإعدادية
4. غياث الدين الرسمية - غرب طنطا، رسمي لغات، مرحلة رياض الأطفال
5. كفر مسعود الإبتدائية - غرب طنطا، حكومي عام، مرحلة رياض الأطفال
6. صفية زغلول الابتدائية - غرب المحلة، حكومي عام، مرحلة رياض الأطفال
7. ناصر الابتدائية المشتركة - غرب المحلة، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
8. كفر حجازي ب الجديدة - غرب المحلة، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
9. بيومي السيد رجب - زفتى، رسمي عربي، المرحلة الإعدادية
10. كفر كلا الباب الرسمية - السنطة، رسمي لغات، المرحلة الابتدائية
11. عزبة المنشاوي ت . أ - السنطة، حكومي عام، المرحلة الابتدائية
12. الشهيد نبيل القيعي ت.أ - كفر الزيات، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
13. الشهيد طيار محمود مبروك - كفر الزيات، حكومي عام، مرحلة رياض الأطفال
14. ابيار الرسمية لغات - كفر الزيات، رسمي لغات، المرحلة الإعدادية
15. الحديثة المرحلة الابتدائية - كفر الزيات، رسمي عربي، المرحلة الابتدائية
16. عبد العزيز الرشيدي - سمنود، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
17. الشهيد الرائد وائل المر ع - سمنود، حكومي عام، المرحلة الإعدادية
18. الشهيد يوسف الفرت - قطور، رسمي لغات، مرحلة رياض الأطفال
19. نشيل الرسمية لغات - قطور، رسمي لغات، المرحلة الابتدائية
20. حافظ بيومي الدريني - بسيون، رسمي عربي، مرحلة رياض الأطفال
21. الامام الشافعي المرحلة الابتدائية - بسيون، حكومي عام، مرحلة رياض الأطفال
 
وققدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور سراج الديب، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية  على الجهد المبذول، وفريق العمل بإدارات الجودة بالإدارات التعليمية العشر، والساده مديري الإدارات، والسادة مديري المدارس الحاصلة على الاعتماد.
 

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