يوتيوبر أمريكى يحطم طائرته عن عمد لزيادة مشاهدات قناته على الموقع

كتب خالد إبراهيم

أعلن مسؤولو وزارة العدل الأمريكية أن أحد مستخدمى يوتيوب البالغ من العمر 29 عامًا، سيقر بالذنب فى تهمة تدمير طائرة عن عمد، للحصول على مشاهدات على الموقع، حيث اعترف تريفور دانيال جاكوب للسلطات، أنه خطط لتحطيم طائرته فى مقطع فيديو قام بتصويره للترويج لقناته، فى وقت لاحق جمع حطام الطائرة وتخلص منها لعرقلة المحققين الفيدراليين فى موقع التحطم، وفقًا لبيان صحفى صادر عن مكتب المدعى العام الأمريكى للمنطقة الوسطى فى كاليفورنيا.

وقال البيان إن جاكوب، الطيار والقافز المظلى، اعترف بالتهمة والإخفاء بقصد عرقلة تحقيق فيدرالى، حيث تواصل موقع CNN مع محامى جاكوب للتعليق.



اليوتيوبر

الرحلة تمت فى 24 نوفمبر 2021، وغادر جاكوب مطار لومبوك سيتى، فى مقاطعة سانتا باربرا، لكنه لم ينو هبوط الطائرة، كما اعترف فى اتفاق الإقرار بالذنب، وبدلاً من ذلك، "خطط للخروج من طائرته أثناء الرحلة، ويظهر فى فيديو وهو يهبط بالمظلة على الأرض وطائرته تتحطم"

وقال البيان إن جاكوب وضع عدة كاميرات فى أجزاء مختلفة من الطائرة وأخذ معه مظلة وكاميرا فيديو وعصا سيلفى.

وأضافت، "بعد حوالى 35 دقيقة من الإقلاع، أثناء الطيران فوق غابة لوس بادريس الوطنية بالقرب من سانتا ماريا، طرد جاكوب من الطائرة وصوّر نفسه بالمظلة على الأرض".

وبعد هبوطه بالمظلة على الأرض وتسجيل الحادث، صعد إلى الحطام وأخذ معه بيانات الفيديو الخاصة بالحادث

أبلغ اليوتيوبر عن الحادث إلى المجلس الوطنى لسلامة النقل بعد يومين ووافق على مشاركة موقع الحطام، لكنه كذب بدلاً من ذلك على السلطات بأنه لا يعرف مكان موقع التحطم وبعد أسبوعين تقريبًا، طار إلى الموقع مع صديق، وحمل الحطام ثم دمره لاحقًا، وفقًا للبيان، الذى يشير إلى اتفاق الإقرار بالذنب.

بعد مرور شهر تقريبًا على حطام الطائرة، قام بتحميل مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان "I Crashed My Airplane"، يُظهر التحطم وهو يقفز بالمظلة من الطائرة.

شكك بعض المشاهدين فى الحيلة، مع عدد من التعليقات التى أشارت إلى أن جاكوب كان يرتدى مظلة بالفعل، ولم يقم بأى محاولة لانزلاق الطائرة إلى منطقة هبوط آمنة، وأخذ كاميرته وعصا سيلفى معه عند مغادرته الطائرة.

وأضاف البيان: "اعترف جاكوب فى اتفاق الإقرار بأنه ينوى جنى الأموال من خلال الفيديو.. واعترف بالكذب على المحققين الفيدراليين بعد تقديم تقرير عن حادث طائرة وادعى زورا أن الطائرة فقدت طاقتها بالكامل بعد نصف ساعة تقريبا من إقلاعها.

وأضافت أن "جاكوب كذب أيضا على مفتش سلامة الطيران (إدارة الطيران الفيدرالية) عندما قال إن محرك الطائرة قد عطل، ولأنه لم يتمكن من تحديد أى خيارات هبوط آمن، فقد هبط بالمظلة من الطائرة"، وقد ألغت إدارة الطيران الفيدرالية رخصة طيار جاكوب العام الماضى، ومن المتوقع أن يمثل جاكوب أمام المحكمة فى الأسابيع المقبلة.