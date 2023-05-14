اليوم السابع
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ياسمين فريد خميس رئيسا فخريا ومحرم هلال رئيسا للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

الأحد، 14 مايو 2023 06:36 م
ياسمين فريد خميس رئيسا فخريا ومحرم هلال رئيسا للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال
كتب هانى الحوتى

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أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، موافقة الجمعية العامة العادية للاتحاد على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة محرم هلال، وتعيين أسامة حفيلة نائبًا للرئيس، ومحمد خميس شعبان أمينًا عامًا، وصبحي نصر لأمانة الصندوق.
 
ويضم عضوية مجلس إدارة اتحاد المستثمرين كل من محمد المرشدي، وسمير عارف، ومحمد سعد، وعلي حمزة، ومحمود الشندويلي، وعبد الله الغزالي، وعلاء السقطي، تم تعيين 4 أعضاء جدد وهم بهاء العادلي، وهالة أبو السعد، وعبير عصام، وسامي سليمان.
 
كما تم تجديد تعيين ياسمين فريد خميس رئيسًا فخريًا لاتحاد المستثمرين، تقديرًا لجهد وعطاء والدها الراحل فريد خميس مؤسس الاتحاد.
 
 
وساهم رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس في تأسيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والتبرع بالمقر الرئيسي للاتحاد في مصر الجديدة، ومنذ رحيل "خميس" لم يعقد اتحاد المستثمرين اجتماعات أو مؤتمرات كبرى مع مستثمرين أو يطلق مبادرات كبرى لحل مشاكل جمعيات المستثمرين.

اتحاد المستثمرين

فريد خميس

إدارة اتحاد المستثمرين

رجال الاعمال



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