وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنات.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بلجنة مدرسة بدر الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية.

وخلال الجولة، والتي رافقه خلالها أحمد نوار مدير إدارة جنوب، اطمأن بحيري إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، حيث تؤدي الطالبات الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية مشيدا بالتزام الجميع بالضوابط الامتحانية.

ووجه الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.