وكالة إحصاء ناميبيا: تباطؤ التضخم خلال أبريل الماضى وتوقعات برفع الفائدة

وأوضحت في بيان أن المساهمين الرئيسيين في معدل التضخم السنوي لشهر أبريل الأغذية والمشروبات غير الكحولية (2,5 نقطة مئوية) ؛ والمشروبات الكحولية والتبغ (0.9 نقطة مئوية) ؛ السكن والماء والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى (0.7 نقطة مئوية) ؛ والنقل (0.6 نقطة مئوية) بينما بلغت مساهمة جميع الشعب الأخرى 1.5 نقطة مئوية، وتم تقدير تضخم السلع بنسبة 8.2%، بينما كان بنسبة 3.2% للخدمات.

وبلغ متوسط معدل التضخم السنوي للفترة من أبريل العام الماضي إلى أبريل المنصرم 6,7%، بينما كان متوسط معدل التضخم السنوي لمدة 12 شهرًا من مايو 2022 إلى أبريل 2023 عند 6,8%.