وكالة إحصاء ناميبيا: تباطؤ التضخم خلال أبريل الماضى وتوقعات برفع الفائدة

أكدت وكالة الإحصاء الناميبية تراجع التضخم لأسعار السلع والخدمات خلال أبريل الماضي إلى 6.1%، وسط توقعات المحللين أن يواصل بنك ناميبيا (المركزي) رفع أسعار الفائدة في إطار التشديد النقدي لإحتواء شبح التضخم.
وأوضحت في بيان أن المساهمين الرئيسيين في معدل التضخم السنوي لشهر أبريل الأغذية والمشروبات غير الكحولية (2,5 نقطة مئوية) ؛ والمشروبات الكحولية والتبغ (0.9 نقطة مئوية) ؛ السكن والماء والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى (0.7 نقطة مئوية) ؛ والنقل (0.6 نقطة مئوية) بينما بلغت مساهمة جميع الشعب الأخرى 1.5 نقطة مئوية، وتم تقدير تضخم السلع بنسبة 8.2%، بينما كان بنسبة 3.2% للخدمات.
وبلغ متوسط معدل التضخم السنوي للفترة من أبريل العام الماضي إلى أبريل المنصرم 6,7%، بينما كان متوسط معدل التضخم السنوي لمدة 12 شهرًا من مايو 2022 إلى أبريل 2023 عند 6,8%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة