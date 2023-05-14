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وزير التموين: 420 لجنة تعمل على استقبال القمح فى كل أنحاء الجمهورية

الأحد، 14 مايو 2023 12:26 م
وزير التموين: 420 لجنة تعمل على استقبال القمح فى كل أنحاء الجمهورية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة في توفير القمح، مؤكدا أن محصول القمح وخاصة في مصر يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية أن لم يكن أهم مشروع استراتيجي في مصر، لأسباب كثيرة ليس للعائد الاقتصادي، الأساس إنتاج رغيف الخبز جزء من الأمن الغذائي للشعب المصري. 
 
وأضاف خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح من شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "موسم حصاد القمح يبدأ من النصف الثاني من شهر أبريل حتى أواخر يونيو، وتعمل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لاستقبال القمح.. وهناك 420 لجنة تعمل على جميع أنحاء الجمهورية من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وأمين الشونة والوزان المعتمد.. وهناك عناية كامله وغرفة عمليات يومية في الوزارة وفى كل المديريات لتجميع كافة البيانات لمتابعة هذا الموسم.
 
 

موسم حصاد القمح

حصاد القمح

موسم حصاد القمح بشرق العوينات

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح حصاد القمح

شرق العوينات

افتتاح مصنع البطاطس

مصنع البطاطس

موعد حصاد القمح 2023

موسم حصاد القمح في مصر

ماكينة حصاد القمح

توريد القمح

سعر أردب القمح

سعر القمح

أسعار القمح

زيادة سعر أردب القمح

منطقة شرق العوينات

زراعة البطاطس

الاكتفاء الذاتي من القمح



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