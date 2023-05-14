اليوم السابع
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وزير التموين من شرق العوينات: احتياطى الدولة من القمح يكفى لـ 5 أشهر

الأحد، 14 مايو 2023 12:36 م
وزير التموين من شرق العوينات: احتياطى الدولة من القمح يكفى لـ 5 أشهر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعر القمح المحلي، مشيرا على أن احتياطي الدولة من القمح يكفي لـ 5 شهور، والدولة تدعم توفير السلعة لـ71 مليون مواطن. 
 
وأضاف وزير التموين، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح من شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سعر القمح المحلي جزء أساسي في هذا الموسم.. ونقارن الموقف الحالي لعملية الحصاد مقارنة مع العام السابق.. المساحة وفق بيانات الزراعة 3.2 مليون فدان يتم إنتاج قمح بمتوسط 18 – 20 أردب.. يعني حوالي 10 ملايين طن إنتاج مصر.
 
وتابع: "طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تم تفعيل مفهوم الزراعة التعاقدية والدعم المباشر للفلاح والإنتاج المحلي.. والسعر الآن 1500 جنيه للأردب بنسبة زيادة 20 % لصالح الفلاح.. والسعر كان في العام الماضي 820 جنيها.. وفى ظل التحديات العالمية التي تمت خلال المرحلة الماضية.. بدأنا 1250 سعر استرشادي.. وتم دراسة هذه الدراسة.. بناء على الأسعار العالمية المتاحة.. تم التوافق على سعر 1500 جنيه للأردب.. وهذا رقم غير مسبوق في سعر القمح المصري".
 
 

موسم حصاد القمح

حصاد القمح

موسم حصاد القمح بشرق العوينات

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح حصاد القمح

شرق العوينات

افتتاح مصنع البطاطس

مصنع البطاطس

موعد حصاد القمح 2023

موسم حصاد القمح في مصر

ماكينة حصاد القمح

توريد القمح

سعر أردب القمح

سعر القمح

أسعار القمح

زيادة سعر أردب القمح

منطقة شرق العوينات

زراعة البطاطس

الاكتفاء الذاتي من القمح



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