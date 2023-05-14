وزير التموين من شرق العوينات: احتياطى الدولة من القمح يكفى لـ 5 أشهر

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعر القمح المحلي، مشيرا على أن احتياطي الدولة من القمح يكفي لـ 5 شهور، والدولة تدعم توفير السلعة لـ71 مليون مواطن.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح من شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سعر القمح المحلي جزء أساسي في هذا الموسم.. ونقارن الموقف الحالي لعملية الحصاد مقارنة مع العام السابق.. المساحة وفق بيانات الزراعة 3.2 مليون فدان يتم إنتاج قمح بمتوسط 18 – 20 أردب.. يعني حوالي 10 ملايين طن إنتاج مصر.

وتابع: "طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تم تفعيل مفهوم الزراعة التعاقدية والدعم المباشر للفلاح والإنتاج المحلي.. والسعر الآن 1500 جنيه للأردب بنسبة زيادة 20 % لصالح الفلاح.. والسعر كان في العام الماضي 820 جنيها.. وفى ظل التحديات العالمية التي تمت خلال المرحلة الماضية.. بدأنا 1250 سعر استرشادي.. وتم دراسة هذه الدراسة.. بناء على الأسعار العالمية المتاحة.. تم التوافق على سعر 1500 جنيه للأردب.. وهذا رقم غير مسبوق في سعر القمح المصري".