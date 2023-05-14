اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في دورة المجلس التنفيذى لليونسكو

الأحد، 14 مايو 2023 12:01 م
وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في دورة المجلس التنفيذى لليونسكو الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (216) للمجلس التنفيذى لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 15 مايو الجاري.

 

ومن المُقرر أن يُلقى الوزير كلمة جمهورية مصر العربية بالجلسة الصباحية، والذى يؤكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د. خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، والذى يأتى نتاجًا استنادًا لمؤهلاته وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، وإسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطنى والدولي، فى العلوم والتربية والثقافة، والتى تُعد أيضًا نتاجًا لخبراته المًمتدة لأكثر من 30 عامًا فى التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كُبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر.

 

وعلى هامش فعاليات المجلس، سيعقد وزير التعليم العالى لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المجلس، خاصًة فى مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

 
 
ومن ناحية أخرى، سوف يعقد الوزير لقاءات مهمة مع مدير مشروع بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس للاطلاع على اخر مستجدات المشروع وإجراءات تسليم المبنى، حيث يهدف إنشاء "بيت مصر" إلى توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء باريس.
 
كما سيعقد عدة اجتماعات مع رؤساء الجامعات الباريسية؛ لبحث إنشاء فروع لتلك الجامعات بالقاهرة، وكذلك إنشاء برامج مشتركة مع الجامعات الأهلية والحكومية.
 
جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى لمُنظمة اليونسكو ينعقد كل 6 أشهر، ويضم 58 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بمُنظمة اليونسكو، كما تحظى جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذى منذ عام 1946 بترشيح وتأييد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية، حيث تم إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2021 – 2025، عقب حصولها على 130 صوتًا، وأن إعادة انتخاب مصر لفترات متتالية بالمجلس التنفيذي يمثل اعترافًا دوليًا بدورها الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص.

التعليم العالى

اليونسكو

باريس

بيت مصر

ايمن عاشور



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