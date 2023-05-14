وداعًا لتساقط الشعر.. جربى عصير البذور بـ5 مكونات فعالة منها بذور الشيا

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تبحثين عن طريقة صحية لتعزيز قوة وطول شعرك، فإليك أفضل الوصفات الفعالة والمليئة أيضًا بالمكونات الغنية بالمغذيات التي يمكن أن تعزز نمو الشعر الصحي، هو عبارة عن عصير قوي ومزيج من مجموعة متنوعة من البذور لعلاج تساقط الشعر، وإليك الفوائد الصحية لمكونات الخليط ، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

1. بذور الشيا

إنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات ومضادات الأكسدة، يمكن أن تساعد بذور الشيا في تعزيز نمو الشعر وتقليل تكسر الشعر، كما أنها تحتوي على كمية عالية من الزنك ، مما قد يساعد في منع تساقط الشعر.

2. بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية والقشور ، وهي مركبات ثبت أنها تحسن صحة الشعر، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر وتقليل الالتهاب في فروة الرأس ، بينما قد يساعد قشور على منع تساقط الشعر.

3. بذور عباد الشمس

غنية بفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، يساعد فيتامين هـ أيضًا في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ، مما يعزز نمو الشعر.

4. بذور قرع العسل

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا رائعًا للزنك ، وهو أمر مهم للحفاظ على فروة رأس صحية وتعزيز نمو الشعر،تحتوي أيضًا على الحديد، وهو ضروري لنمو الشعر الصحي.

5. اللوز والتمر

يعتبر اللوز مصدرًا رائعًا للبيوتين ، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الشعر، التمر غني بالحديد وفيتامين ج ، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

كيفية صنع عصير القوة هذا لمنع تساقط الشعر

مكونات

2ملعقة كبيرة بذور شيا

2ملعقة كبيرة بذور كتان

2 ملعقة كبيرة بذور عباد الشمس

2ملعقة كبيرة بذور يقطين

2تمرة

حفنة من اللوز المنقوع

وصفة:

الخطوة 1

لعمل مسحوق البذور للعصير ، ما عليك سوى تحميص البذور في مقلاة جافة حتى تبدأ في الظهور وتطلق رائحتها.

الخطوة 2

ثم امزجهم في مسحوق ناعم باستخدام خلاط عالي الطاقة أو معالج طعام، يمكن تخزين هذا المسحوق في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر ، بحيث يمكنك صنع دفعات متعددة من العصير.

الخطوة 3

لتحضير العصير نفسه ، ابدأ بإضافة الماء إلى الخلاط، ثم أضيفي ملعقتين من مسحوق البذور ، مع حبتين من التمر منزوع النوى وحفنة صغيرة من اللوز.

الخطوة 4

امزج كل شيء معًا حتى يصبح ناعمًا ودسمًا ، مع إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر للوصول إلى القوام المطلوب، ويعتبر طريقة مغذية لدعم صحة شعرك، جربها ولاحظ الفرق الذي يمكن أن تحدثه لنفسك