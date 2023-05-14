نصائح مصلحة الدمغة والموازين لتجنب غش المشغولات الذهبية.. اعرف التفاصيل

تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على محلات المشغولات الذهبية للتأكد من طرح المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية، وإن اعيرة المشغولات المطروحة مضبوطة والتصدى لأى تلاعب من شأنها الإضرار بالمستهلك.

وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية شراء الذهب من المحلات المعروفة والموثوقة والحصول على فاتورة موضح بها كافة بيانات توصيف المشغول شاملة الوزن والعيار والسعر منعاً لتعرضهم للغش أو التدليس بشراء ذهب غير مدموغ أو عياراته غير صحيحة من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الإقبال المتزايد للمواطنين على شراء الذهب فى الآونة الأخيرة كما حذرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين المواطنين من شراء المشغولات والسبائك الذهبية دون التأكد من وجود الدمغة الحكومية.

وكان اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد أن مصلحة والموازين هي الجهة الخدمية الرقابية الوحيدة المسئولة عن فحص ودمغ وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مع الرقابة الدائمة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية المستمرة لتحقيق الانضباط والالتزام والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لأى غش أو تلاعب.