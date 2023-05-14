اليوم السابع
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الأحد، 14 مايو 2023 10:35 م
أكرم القصاص
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نصائح مصلحة الدمغة والموازين لتجنب غش المشغولات الذهبية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 مايو 2023 10:32 م
نصائح مصلحة الدمغة والموازين لتجنب غش المشغولات الذهبية.. اعرف التفاصيل مشغولات ذهبية

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تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على محلات المشغولات الذهبية للتأكد من طرح  المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية، وإن اعيرة المشغولات المطروحة مضبوطة والتصدى لأى تلاعب من شأنها الإضرار بالمستهلك.
 
وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين  التابعة لوزارة التموين  والتجارة الداخلية على أهمية شراء الذهب من المحلات المعروفة والموثوقة والحصول على فاتورة موضح بها كافة بيانات توصيف المشغول شاملة الوزن والعيار والسعر منعاً لتعرضهم للغش أو التدليس بشراء ذهب غير مدموغ أو عياراته غير صحيحة من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الإقبال المتزايد للمواطنين على شراء الذهب فى الآونة الأخيرة  كما حذرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين  المواطنين من شراء المشغولات والسبائك الذهبية دون التأكد من وجود الدمغة الحكومية.
 
وكان اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد أن مصلحة والموازين هي الجهة الخدمية الرقابية الوحيدة المسئولة عن فحص ودمغ وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مع الرقابة الدائمة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية المستمرة لتحقيق الانضباط والالتزام والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لأى غش أو تلاعب.
 
وأشار اللواء أحمد سليمان، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار تكثيف الرقابة على الأسواق في الفترة الأخيرة مع تزايد معدلات الشراء للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بدمغة المصلحة بالدمغة الحكومية وذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأي غش او تدليس من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون زيادة الإقبال على الشراء والتصدي لأى محاولات تلاعب من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك لافتا الى أن غش المشغولات او السبائك وعدم عرضها للفحص والدمغ بالمصلحة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد قامت المصلحة بناءً على تعليمات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق فى الفترة الأخيرة لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المخالف.

التموين

مصلحة الدمغة والموازين

دمغ المشغولات الذهبية

المشغولات الذهبية



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