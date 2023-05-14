نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر.. صور

وقع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من أعضاء مجلس نادي قضاة مصر بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور محمود هاشم .

يهدف البروتوكول إلى الاهتمام في بناء البشر والإستثمار في الشباب وتنمية قدراتهم ورفع الكفاءة الإدارية في أجهزة الدولة وتعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية وبذل كل الجهد لما فيه كل الخير لشباب الوطن وهم قادة المستقبل.

وأوضح أن نادي قضاة مصر له مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق ويمثل نموذجًا فريدًا للموضوعية والنزاهة والحيدة، فصار حصنًا حصينًا يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف.

وتوالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرفٍ من نور العديد من المواقف الخالدة؛ دفاعًا عن استقلال القضاء الذى يُعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وإزدهاره، رغم تحديات جسام خاضها النادي خلال مسيرته الوطنية.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بمدى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الجامعات الأوروبية في مصر والذي يهتم بالتعاون العلمي والعملي والثقافي في مختلف العلوم، وبصفة خاصة العلوم القانونية والقضائية وما يرتبط بها من دراسات، وذلك من خلال الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية.

ويستهدف تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية لكل من الطرفين، وتنمية أوجه التعاون في جميع المجالات وخاصة فى المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية ، مؤكدًا أن العلم ليس له حدود ومعربا عن رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين.