نائب وزير الدفاع الأمريكى السابق للقاهرة الإخبارية: ناتو لم يمنع روسيا من غزو أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال هينو كلينك، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن هناك تعاونا ما بين كل الدول الأعضاء في حلف الناتو بهدف وقف العدوان الروسي على أوكرانيا.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "عين على أمريكا" على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية جيها منصور، أن أي اعتداء على الدول أعضاء الناتو سيكون بمثابة اعتداء على جميع أعضاء الحلف.

وعبر عن أسفه أن أعضاء الناتو لم يستطيعوا منع الاعتداء الروسي على أوكرانيا لكنه أشاد بانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي وقرب انضمام السويد كذلك، وهو الشيء الذي حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منعه لسنوات طويلة.

وأوضح أن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل الناتو يوسع دائرة الانضمام إليه في أوروبا فيما تضاعف الاهتمام من أعضاء الحلف بتمويل توسيع الانضمام، مشيرا إلى أن غزو بوتين نتج عنه خلاف ما أراد تحقيقه.