مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة بخط مياه 600 مم بمدينة القنطرة غرب التابعة لقطاع الإسماعيلية، والمغذى لمناطق عزبة السلام وعزبة نمرة 3 وعزبة نمرة 4 وعزبة الروضة، مشيرا إلى الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها وطبقا للمعايير القياسية وتم إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع وعودة المياه إلى طبيعتها.

وأوضح رئيس الشركة، أن ذلك يأتي فى إطار حرص الشركة فى القضاء على المشاكل الطارئة وتوفير كل الإمكانيات والمعدات بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطنى إقليم القناة، وأن خدمة الخط الساخن تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على الرقم المختصر 125 حالة وجود أعطال طارئة أو تسربات مياه صرف صحى بالشوارع، للعمل على سرعة حلها وتكليف فريق الصيانة الطارئة بسرعة الانتقال وإجراء الإصلاحات بشكل فنى مطابق للمعايير القياسية، ويأتى ذلك فى اطار سياسة شركة محافظات القناة إلى أهمية رفع كفاءة وتحسين الشبكات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والارتقاء بخدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بها على مستوى محافظات القناة الثلاثة .