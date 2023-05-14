موسكو: روسيا وبيلاروسيا تنفذان أكثر من 80 برنامجا في إطار معاهدة دولة الاتحاد

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قال ديمتري ميزنتسيف وزير الدولة الروسي لشؤون الاتحاد، في منتدى سانت بطرسبورج القانوني الدولي السبت، إنه تم تنفيذ أكثر من 80 برنامجا لولاية الاتحاد بقيمة 56.7 مليار روبل (أكثر من 734 مليون دولار) في إطار معاهدة دولة الاتحاد.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميزنتسيف قوله"منذ أن أصبحت معاهدة دولة الاتحاد سارية المفعول، تم تنفيذ 82 برنامجا اتحاديا بقيمة إجمالية قدرها 56.7 مليار روبل روسي. وهي تشمل مجال الإلكترونيات الدقيقة والإلكترونيات والرعاية الصحية وعلوم المواد، وأود أن أشدد بشكل خاص على مجال استكشاف الفضاء، مؤكدا أن المعاهدة حددت مستقبل التفاعل بين روسيا وبيلاروسيا".

يشار إلى أنه في 8 ديسمبر 1999، وقع زعماء روسيا وبيلاروسيا بوريس يلتسين وألكسندر لوكاشينكو على معاهدة إنشاء دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا (دخلت الوثيقة غير المحددة حيز التنفيذ في 26 يناير 2000 بعد التصديق عليها من قبل برلمانا كلا البلدين). ومع ذلك، يحافظ الاتحاد الروسي وبيلاروسيا على سيادتهما وسلامتهما الإقليمية وهيكل الدولة والدستور والرموز الوطنية بالإضافة إلى عضويتهما في المنظمات الدولية بشكل مستقل.