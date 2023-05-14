اليوم السابع
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موسكو: أوكرانيا تجند عملاء لابتزاز الأموال من مواطنى روسيا ورابطة الدول المستقلة

الأحد، 14 مايو 2023 12:26 م
موسكو: أوكرانيا تجند عملاء لابتزاز الأموال من مواطنى روسيا ورابطة الدول المستقلة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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كشفت أجهزة الأمن الروسية اليوم الأحد، عن أن الاستخبارات الأوكرانية وسعت نطاق عملها في إطار تجنيد موظفين جدد لمراكز الاتصال، والتي تساعدهم في ابتزاز الأموال من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وقال مسؤول في وكالات إنفاذ القانون الروسية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه وفقا للمعلومات المتوفرة تعمل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على تجنيد موظفين في مراكز الاتصالات في مدينتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في ابتزاز الأموال من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة".

كانت أكبر البنوك الروسية بما في ذلك "سبيربنك" و"في تي بي" قد أبلغت في وقت سابق عن محتالين عبر الهاتف من أوكرانيا، يبتزون الأموال من المواطنين الروس.

من ناحية أخرى، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى ألمانيا في زيارة تهدف لحشد مزيد من الدعم في مواجهة العملية الروسية.

ويلتقى الرئيس زيلينسكي - برلين - عددا كبيرا من الساسة على رأسهم المستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية قد رصدت أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة (ليوبارد 1) ومدرعات ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر.

 


رابطة الدول المستقلة

روسيا

اوكرانيا

فولوديمير زيلنسكي



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