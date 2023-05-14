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موريتانيا: نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية بلغت 52%

الأحد، 14 مايو 2023 11:09 ص
موريتانيا: نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية بلغت 52% انتخابات موريتانيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى موريتانيا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية خلال الساعات الأخيرة إلى 52%.
 
ووفقا لوكالة الأنباء الموريتانية، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم إن هذه النسبة من نتائج 800 مكتب تصويت في عموم البلاد.
 
ووعد ولد الأدهم بأن تبدأ اللجنة بعد قليل في تقديم نتائج مكاتب التصويت التي وصلتها من مختلف مناطق البلاد.
 
وكانت اللجنة قد أعلنت وصول نسبة المشاركة إلى 41.12% في حدود السادسة مساء، فيما كانت في حدود 31.24% الساعة الرابعة، أما منتصف النهار فوصلت إلى 18%.
 
وأغلقت مراكز الاقتراع فى موريتانيا أبوابها، في السابعة من مساء السبت (بتوقيت جرينيتش)، عقب إدلاء المصوتين في عموم البلاد؛ بأصواتهم.
 
وتراص الناخبون بأعداد هائلة في "طوابير" أمام مقار الاقتراع في مناطق مختلفة من العاصمة الموريتانية نواكشوط.
 
وفي مدرسة عمار في دائرة توجنين، وهي إحدى معاقل الحزب الموريتانى الحاكم؛ لا يزال الناخبون يواصلون التصويت رغم انتهاء الوقت، حيث أعلنت لجنة الانتخابات في بيان مساء /السبت/، السماح بمد فترة التصويت لكل من انتظم داخل "الطابور" قبل السابعة مساء، كما أقرت لجنة الانتخابات تمديد الوقت للمكاتب التي تأخر افتتاحها عن الوقت المقرر.
 
 
 

موريتانيا

انتخابات موريتانيا

الانتخابات التشريعية

الحزب الموريتانى الحاكم

اخبار افريقيا



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